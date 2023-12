La commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento da 40 milioni di euro finalizzato a contrastare la violenza di genere in Italia. In totale, gli emendamenti approvati nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 dicembre erano quattro. Tra questi figuravano anche quelli relativi alle pensioni dei medici e i fondi per il ponte sullo Stretto di Messina.

Contrastare la violenza di genere: approvato emendamento da 40 milioni di euro

L’emendamento per contrastare la violenza di genere è stato presentato dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, da Alleanza Verdi e Sinistra, da Italia Viva e da Azione. I partiti dell’opposizione hanno deciso, infatti, di destinare tutte le risorse in loro possesso per lottare in modo più incisivo contro una delle peggiori piaghe che mina la società contemporanea. Il tema, del resto, è sempre più caldo nel paese soprattutto dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin e le proteste e le manifestazioni che sono scaturite dal terribile episodio.

La maggioranza ha condiviso l’emendamento e la votazione è giunta a termine con un applauso.

Il fondo

Per quanto riguarda la scelta delle opposizioni, si tratta di un chiaro segnalo politico volto a mostrare un concreto e reale interesse sulla questione. Le risorse destinate vengono lasciate a disposizione dei membri del parlamento dal Governo ogni anno in modo tale da consentire loro di proporre iniziative autonome da inserire in legge di bilancio.

I soldi vengono messi a disposizione dei parlamentari dal Ministero dell’Economia. Nel 2022, il fondo era di 330 milioni di euro mentre nel 2023 è stato appena di 100 milioni. Attraverso questo denaro, deputati e senatori possono finanziare piccoli progetti che, nella maggior parte delle circostanze, soddisfano specifiche categorie di lavoratori oppure vanno incontro alle richieste del proprio elettorato. Abitualmente, una quota maggiore del fondo viene destinata alla maggioranza mentre la parte restante viene assegnata all’opposizione.

Caratteristiche dell’emendamento approvato contro la violenza di genere

In relazione all’emendamento approvato per contrastare la violenza di genere, tra le misure contenute nel testo figurano il reddito di libertà, ossia un contributo economico di 400 euro erogato dall’INPS alle donne che subiscono violenza, e finanziamenti a centri antiviolenza, programmi di prevenzione e formazione.