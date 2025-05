La proposta di Salvini per il Ponte sullo Stretto

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha recentemente espresso la sua intenzione di implementare controlli antimafia rigorosi per i lavori del Ponte sullo Stretto di Messina. Durante un sopralluogo a Genova, Salvini ha sottolineato l’importanza di garantire la legalità e la trasparenza nei grandi progetti infrastrutturali, richiamando l’attenzione su precedenti esperienze positive come quelle legate alla ricostruzione del ponte Morandi e agli eventi di Expo e Olimpiadi.

Controlli già attuati in altri progetti

Salvini ha dichiarato che la proposta di emendamento al decreto legge infrastrutture, presentata dalla Lega, mira a riproporre norme di controllo simili a quelle già applicate in altre importanti opere pubbliche. “Chiediamo semplicemente che per il Ponte sullo Stretto ci siano gli stessi controlli che ci sono stati per il ponte Morandi a Genova, per l’Expo di Milano, per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina”, ha affermato il ministro. Questo approccio, secondo Salvini, è fondamentale per tutelare non solo l’integrità dei lavori, ma anche per proteggere i diritti dei lavoratori coinvolti, stimando che oltre 100 mila persone saranno impegnate nel progetto.

Il contesto politico e sociale

La proposta di Salvini si inserisce in un contesto politico e sociale in cui la lotta contro la mafia e la corruzione è diventata una priorità per il governo italiano. La Lega, partito di Salvini, ha sempre sostenuto la necessità di misure preventive e di controllo per evitare infiltrazioni mafiose nei lavori pubblici. La richiesta di maggiori controlli è stata accolta con favore da diverse forze politiche e dalla società civile, che vedono in queste misure un passo necessario per garantire la legalità e la sicurezza nei grandi progetti infrastrutturali.