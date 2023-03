Controlli dei Nas nelle mense scolastiche: chiuse 9 cucine dopo oltre mille verifiche. Il dato inquietante è che una mensa scolastica su tre fra quelle ispezionate è di fatto irregolare o carente. Lo dice una campagna di controlli su tutto il territorio nazionale eseguita dai Carabinieri del Nas con verifiche che hanno riguardato 1.058 aziende di ristorazione collettiva. Si tratta di aziende che operano all’interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori.

Controlli dei Nas nelle mense scolastiche

E le verifiche hanno riguardato strutture sia pubbliche sia private. Di essi, secondo la nota sul bilancio, “341 sono risultate irregolari, con sanzioni per 240mila euro. Nove cucine sono state sequestrate per carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la presenza diffusa di umidità e di muffe”. Da questo punto di vista i carabinieri hanno hanno accertato “violazioni nella gestione degli alimenti e nelle condizioni d’igiene nei locali di preparazione dei pasti, nella rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto”.

Lavoratori irregolari o inadeguati

Ma non solo: i militari hanno anche rilevato ed individuato, procedendo a sanzione, carenze “nella regolarità di impiego delle maestranze e nel relativo possesso di adeguata qualifica e preparazione professionale”.