Controllo Russo su Siversk: Dichiarazioni Contraddittorie dall'Ucraina

Negli ultimi giorni, la situazione a Siversk, una città del Donetsk, ha suscitato notevole attenzione. Mentre la Russia afferma di aver acquisito il controllo totale sulla città, le forze ucraine dichiarano il contrario, confermando che la battaglia è ancora in corso. Questo scontro mette in evidenza l’intensificarsi delle operazioni militari nella regione orientale dell’Ucraina.

Le affermazioni della Russia

Il generale Valery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore russo, ha informato il presidente Vladimir Putin durante una riunione televisiva che le truppe russe hanno preso il controllo di Siversk. Secondo Putin, le forze di Mosca stanno avanzando lungo l’intero fronte, esprimendo gratitudine ai comandanti e ai soldati per i loro sforzi. Questo tipo di dichiarazioni non è nuovo, poiché già il mese scorso il presidente russo aveva affermato che l’offensiva su Siversk era inarrestabile.

Strategie russe e avanzamenti

Le forze russe, dopo aver conquistato altre posizioni strategiche nel Donetsk, si sono concentrate su Siversk, una città che prima della guerra ospitava circa 11.000 abitanti. Le truppe hanno bloccato importanti vie di accesso alla città, rendendo difficoltoso il rifornimento delle forze ucraine. La loro strategia di avanzamento ha previsto attacchi concentrati nelle aree centrali e sud-occidentali di Siversk, causando notevoli perdite alle forze ucraine.

Le risposte ucraine

Nonostante le dichiarazioni russe, l’esercito ucraino ha categoricamente smentito l’affermazione di una perdita di Siversk. Le forze ucraine hanno comunicato che la città è ancora sotto il loro controllo e che stanno combattendo per mantenere le posizioni. In un post su Facebook, i militari hanno sottolineato che le truppe nemiche tentano di infiltrarsi in piccoli gruppi, cercando di sfruttare le condizioni meteorologiche sfavorevoli, ma che la maggior parte di queste unità viene neutralizzata.

La situazione sul campo

Siversk si trova a circa 30 chilometri ad est di Kramatorsk e Sloviansk, le ultime due grandi città ancora sotto il controllo ucraino nel Donbas, un’area industriale di grande importanza per Mosca. Le forze ucraine, dopo aver subito perdite in altre località, si trovano ora in una posizione difficile, con l’attenzione rivolta alla difesa di Siversk.

Le conseguenze del conflitto

Il conflitto in Ucraina orientale ha portato a gravi conseguenze umanitarie, con decine di migliaia di vittime e milioni di sfollati. La Russia ha dichiarato che continuerà la sua offensiva fino a quando non otterrà il controllo completo dell’area, a meno che l’Ucraina non accetti un accordo di pace. Le recenti battaglie per città come Pokrovsk e Siversk indicano un possibile collasso delle difese ucraine nella regione, con l’esercito russo che guadagna terreno.

La battaglia per Siversk rappresenta non solo un punto cruciale per il conflitto armato in corso, ma anche un simbolo delle tensioni geopolitiche che caratterizzano la regione. Con entrambe le parti determinate a rivendicare la vittoria, il futuro di questa città e della regione del Donetsk rimane incerto.