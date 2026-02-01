Controversia sull'affresco del volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo: Tutti i Dettagli

Un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina ha suscitato un vivace dibattito politico, poiché il volto di un angelo è stato considerato sorprendentemente simile a quello della premier Giorgia Meloni.

Una controversia si è accesa nel cuore di Roma, nella storica basilica di San Lorenzo in Lucina, dove un recente restauro ha riportato alla luce un affresco che ha suscitato accesi dibattiti. Il volto di un angelo, ritenuto da alcuni simile a quello della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è diventato il fulcro di un intenso confronto politico e culturale.

Il restauro controverso

La questione è emersa in seguito a un intervento di restauro effettuato da Bruno Valentinetti, decoratore e sacrestano. Secondo le prime segnalazioni, il ritocco avrebbe modificato il volto di un cherubino, facendolo assomigliare notevolmente a Meloni. La reazione da parte delle opposizioni politiche è stata tempestiva, con esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra che hanno chiesto chiarimenti e una verifica sull’intervento.

L’ironia di Meloni

In risposta alle polemiche, Giorgia Meloni ha ironizzato sui social media, dichiarando di non sentirsi affatto un angelo. Tuttavia, le dichiarazioni sarcastiche non hanno placato le richieste di trasparenza, con la democratica Irene Manzi che ha sottolineato come il patrimonio culturale non debba essere stravolto da interpretazioni personali.

Le reazioni del vicariato e del ministero

Il vicariato di Roma ha preso le distanze dall’accaduto, affermando che la modifica non era stata comunicata agli organi competenti. Valentinetti, il restauratore, ha risposto alle accuse, chiedendo chi avesse affermato che il volto appartenesse a Meloni e difendendo il suo lavoro come un semplice restauro fedele a quanto esisteva prima.

Verifiche in corso

Il ministero della Cultura ha già avviato un’indagine per chiarire le responsabilità legate a questo intervento. Daniela Porro, soprintendente speciale di Roma, ha annunciato che gli accertamenti inizieranno a breve per comprendere se ci siano state delle irregolarità nel restauro. La questione ha sollevato interrogativi anche tra storici dell’arte, alcuni dei quali hanno sottolineato come interventi simili fossero più comuni nel passato.

Un confronto con la storia dell’arte

Molti critici hanno paragonato questa situazione con gli usi artistici del passato, quando i pittori tendevano a inserire i volti di figure contemporanee nei propri lavori. Tuttavia, per il noto storico dell’arte Flavio Caroli, la pratica attuale non può essere paragonata a quella del Rinascimento, dove l’arte era guidata da artisti di grande calibro. Caroli ha espresso preoccupazione per la direzione che sta prendendo l’arte contemporanea, sostenendo che essa dovrebbe mantenere una certa distanza dalla cronaca politica.

La vicenda del volto di Meloni nell’affresco di San Lorenzo in Lucina si configura come un simbolo di come l’arte e la politica possano intrecciarsi, generando dibattiti e polemiche. La storia dell’arte è ricca di esempi di interazioni tra cultura e potere, ma in questo caso, il confine sembra essere diventato piuttosto labile, sollevando interrogativi sulla tutela e sull’interpretazione del patrimonio culturale.