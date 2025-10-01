Copenaghen, manifestazione pro-Palestina: “L’Ue finanzia il genocidio”

A Copenaghen, migliaia di manifestanti pro-Palestina si sono radunati per esprimere il loro dissenso contro le politiche dell’Unione Europea. Slogan come “L’UE finanzia il genocidio” hanno riecheggiato tra le vie della capitale danese, mentre i partecipanti chiedevano un immediato cessate il fuoco e il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. La protesta, pacifica ma intensa, si è svolta proprio mentre i leader europei discutevano strategie di difesa e sicurezza.

Torino, studenti in piazza davanti alla Cavallerizza Reale per il boicottaggio di Israele

Anche a Torino, i collettivi universitari hanno promosso questa mattina un presidio davanti alla Cavallerizza Reale, dove si è tenuta la cerimonia d’insediamento della nuova rettrice dell’Università, Cristina Prandi. Una cinquantina di studenti, in particolare del collettivo Cambiare Rotta, hanno attraversato le vie del centro scandendo slogan:

“Boicotta Israele. O esce la rettrice o entriamo noi. Mentre lei festeggia dietro lo schieramento di polizia continua la collaborazione con Israele e state difendendo un genocidio”.

In testa al corteo è stato esposto uno striscione con la scritta “Per la Flotilla, per la Palestina blocchiamo tutto! Sfiduciamo rettrice, Bernini e governo”. Davanti all’ingresso della Cavallerizza, il presidio è proseguito tra tensioni con le forze dell’ordine, con i manifestanti che hanno denunciato la collaborazione dell’ateneo con Israele e richiesto la presenza della rettrice.

