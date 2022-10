Coppia muore in un incidente, auto finisce contro un albero: lasciano un bambino di 3 anni

Regno Unito, coppia lascia un bambino di 3 anni: muoiono in un incidente stradale. La loro auto finisce contro un albero

Tragico incidente in Regno Unito al confine tra Bedfordshire e Cambridgeshire dove una coppia ha perso la vita dopo che la loro auto si è schiantata conto un albero. I due, lasciano un bambino di 3 anni, non presente al momento dell’incidente.

Le vittime sono Ryan e Jenyfer Quinn, 38 e 35 anni. La coppia ha perso la vita sulla Lower Road all’inizio di questo mese. La loro Porsche blu si è schiantata violentemente contro un albero ai bordi della strada non lasciando scampo a marito e moglie. I due erano originari di Manchester ma si erano trasferiti a Potton nella contea del Bedfordshire dove risiedevano da ormai quattro anni.

Dopo l’incidente sul posto sono intervenuti i paramedici e gli agenti di polizia.

Per i due non c’è stato niente da fare: sono stati dichiarati morti sul luogo dell’incidente. Il loro bambino di tre anni non era a bordo della vettura con i genitori al momento del drammatico fatto.

Coppia muore in un incidente: la dichiarazione della polizia

In una dichiarazione rilasciata dalla polizia del Bedfordshire, si legge che la famiglia della coppia Ryan e Jenyfer Quinn ha affermato che la “tragica scomparsa ha scioccato tutti e siamo grati per l’effusione di sostegno che abbiamo ricevuto da tutti coloro le cui vite hanno toccato”.

I parenti del marito e della moglie hanno assicurato che il bambino di tre anni è “supportato da amici e familiari”.

La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente avvenuto in una strada rurale e appartata. Per questo motivo, le forze dell’ordine hanno fatto sapere che sono alla ricerca di qualche testimone o chiunque si trovava nella zona al momento dell’incidente. In particolare, stanno cercando filmati della dash cam della zona invitando i cittadini a mettersi in contatto con le autorità.

Il sergente Simon Cooper, dell’unità di polizia stradale di Bedfordshire, Cambridgeshire e Hertfordshire, ha dichiarato: “Stiamo continuando a chiedere al pubblico informazioni su questo incidente e invitiamo chiunque non si sia fatto avanti a mettersi in contatto con noi”.

