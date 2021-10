La variante Delta plus sta dilagando anche in Italia. 3 Regioni verso nuove restrizioni.

La variante Delta Plus incomincia a fare paura anche in Italia. Dopo aver causato un boom di nuovi casi in Uk sembra essere arrivata anche nel nostro Paese

3 Regioni verso nuove restrizioni

Per quel che concerne i ricoveri in terapia intensiva, in sofferenza ci sono Marche e Umbria, alle prese con un sensibile incremento dei ricoveri.

Preoccupa anche l’Abruzzo, con un sensibile incremento dei ricoveri sia ordinari si in intensiva. L’appello che arriva dalle autorità è di accelerare sulla campagna vaccinale con la terza dose.

Sebastiani sulla variante Delta plus

Sono infatti molti i paesi che sono alle prese con un boom in termini di contagi, a partire da Romania e Bulgaria, i cui contatti con l’Italia orientale secondo l’esperto sarebbero in parte responsabili dell’aumento delle infezioni.

Trieste è la città che ha la più alta incidenza d’Italia pari a 227 casi ogni 100mila abitanti, quattro volte quella del resto del Paese. In generale, tutte le province del Friuli-Venezia Giulia sono in crescita.

Questa la conclusione di Sebastiani: “Non penso che il caso Trieste si possa spiegare con le manifestazioni no-vax, ma con i contatti costanti con l’Est Europa“. Altri esperti hanno invece ricondotto i dati ai cortei contro il green pass, occasione di assembramento, e alla bassa percentuale di vaccinati.