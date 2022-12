Corea del Sud: una nuova legge "toglie" un anno di età ai cittadini

"Diventeremo tutti più giovani": è quanto affermato dal Primo Ministro della Corea del Sud in riferimento alla nuova legge sul conteggio dell'età.

La nuova legge della Corea del Sud servirà per standardizzare il modo in cui viene calcolata nel Paese l’età, che prevede al momento tre metodi di conteggio diversi.

La nuova legge ul calcolo dell’età in Corea del Sud

In Corea del Sud dal prossimo giugno i cittadini avranno – sulla carta – uno o addirittura due anni in meno. Si tratta di una legge sull’età approvata dal Parlamento di Seul e che entrerà in vigore a metà 2023 dopo la firma del presidente Yoon Suk-yeol.

La questione nasce dalla necessità di standardizzare il modo in cui viene calcolata l’età nel paese.

Al momento, infatti, sono ben tre i metodi di conteggio. Per questo, la nuova legge vuole uniformare i conteggi a quello internazionale: si conta l’età dalla data di nascita.

I diversi metodi di conteggio dell’età

Oltre alla modalità che adottiamo noi, la data di nascita, in Corea del Sud ne esistono anche altre due: quello che stabilisce che tutti alla nascita hanno già un anno e ogni primo gennaio viene aggiunto un altro anno, e quello che stabilisce che tutti hanno zero anni alla nascita e viene aggiunto un anno ogni primo gennaio.

Questa ambiguità creata dalle molteplici modalità ha dato vita a non pochi disagi, che finalmente verranno spazzati via.