Cori Fascisti a Parma: Polemiche sulla Sede dei Fratelli d'Italia

La sede di Fratelli d’Italia a Parma è al centro di un acceso dibattito a seguito della diffusione di un video che documenta alcuni giovani intenti ad intonare cori fascisti e inni dedicati a Mussolini. Questo episodio, avvenuto la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, ha suscitato una serie di reazioni da parte di politici e organi di informazione.

Il video e le ripercussioni immediate

Il filmato, divenuto rapidamente virale sui social media, mostra un gruppo di giovani che canta frasi come “Me ne frego” e inneggia al Duce. La Digos della Questura di Parma ha avviato un’indagine per valutare la gravità della situazione. Il procuratore capo, Alfonso D’Avino, ha confermato che attualmente si tratta di un fascicolo esplorativo, senza reati ipotizzati e senza indagati.

Dichiarazioni di Giovanni Donzelli

Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, ha commentato l’accaduto affermando che il partito non tollererà comportamenti che richiamano il totalitarismo. Donzelli ha sottolineato che la federazione di Parma era già stata commissariata da Gioventù Nazionale prima della divulgazione del video, evidenziando la prontezza del partito nel prendere misure adeguate.

Reazioni politiche e critiche

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha espresso la sua ferma opposizione a quanto accaduto, definendo i valori espressi nel video completamente opposti a quelli della città. “Parma non tollererà mai la propaganda di ideologie passate e deplorevoli”, ha dichiarato Guerra, rimarcando l’importanza di mantenere vivo il ricordo dei valori della democrazia.

Richiesta di condanna da parte dell’opposizione

Le opposizioni, in particolare il Partito Democratico, hanno richiesto una condanna chiara e inequivocabile da parte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. I capigruppo del PD, Chiara Braga e Francesco Boccia, hanno sottolineato l’importanza che la Meloni ricordi a tutti che il governo attuale è il risultato della lotta contro il fascismo. “La Costituzione che abbiamo è nata dalla Resistenza”, hanno affermato, esigendo una presa di posizione netta.

La risposta di Gioventù Nazionale

In risposta alle polemiche, il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale ha confermato il commissariamento immediato della sezione di Parma, dichiarando che la decisione è stata presa in accordo con i vertici nazionali del movimento. La scelta è motivata da incompatibilità politica e dalla necessità di mantenere una chiara distinzione da episodi di questo tipo.

Un appello alla responsabilità

Donzelli ha ribadito l’impegno del partito nel prendere le distanze da ogni forma di estremismo. “Da noi, chi sbaglia paga”, ha affermato, evidenziando la volontà di affrontare qualsiasi comportamento inappropriato con serietà. Tuttavia, ha anche criticato la sinistra per non aver mostrato la stessa solerzia nel condannare episodi simili che coinvolgono i propri gruppi giovanili.

La questione dei cori fascisti a Parma ha sollevato interrogativi sulla responsabilità politica e sulla necessità di una condanna chiara da parte di tutti i partiti. La situazione continua a svilupparsi e si attende una risposta definitiva da parte di Fratelli d’Italia e della sua leadership.