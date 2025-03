Dramma a Corigliano Scalo: avvocato accoltellato in pieno centro, l'aggressor...

Il brutale attacco è avvenuto nel pomeriggio di martedì 4 marzo all’interno di uno studio legale situato in via Nazionale, a Corigliano-Rossano. Stando alle prime ricostruzioni, l’avvocato Morrone aveva fissato un appuntamento con un cliente quando è stato accoltellato. Ieri sera, un uomo si è presentato alla Questura di Cosenza, ammettendo di essere il responsabile del ferimento dell’uomo.

Corigliano Scalo, avvocato accoltellato in pieno centro: l’autore del gesto si costituisce

L’aggressore, un uomo di circa sessant’anni residente a Cosenza, aveva inizialmente fatto perdere le sue tracce dopo l’attacco. L’aggressione sarebbe avvenuta durante un incontro professionale, quando il cliente ha improvvisamente estratto un coltello e colpito l’avvocato.

Le indagini sono in corso, con il coordinamento delle forze dell’ordine di Cosenza e Corigliano Rossano. Per ora, nessuna ipotesi viene esclusa, ma la più probabile è che l’aggressore fosse un cliente deluso o in conflitto con l’avvocato.

Le condizioni dell’avvocato, trasferito in ospedale, sono in miglioramento, ma la prognosi resta riservata. Il professionista, specializzato in diritto civile e penale, è ricoverato presso l’unità di Chirurgia d’Urgenza di Cosenza.

La vicinanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari