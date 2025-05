Drammatica scoperta a poche decine di minuti dal suicidio di Emanuele De Maria dal Duomo di Milano. In un laghetto all’interno del Parco Nord del capoluogo lombardo è stato rinvenuto un cadavere e, ad una prima identificazione, sembrerebbe appartenere a Chamila Wijesuriya. Si tratta della 50enne originaria dello Sri Lanka che, insieme a De Maria, aveva fatto perdere le sue tracce dopo l’accoltellamento avvenuto davanti all’hotel nel quale i due lavoravano insieme alla vittima, un 51enne ricoverato al Niguardia in gravi condizioni.

Della donna si erano perse le tracce da venerdì scorso: cosa può essere successo nell’arco di questo tempo? Gli ultimi sviluppi dalle indagini.

Nuovo dramma a Milano, trovato cadavere in un lago: è quello della donna scomparsa

De Maria, detenuto del carcere di Bollate in permesso premio, lavorava come receptionist in un albergo di Milano ubicato nelle vicinanze della stazione Centrale. Avrebbe dovuto far rientro in prigione dopo il turno lavorativo ma all’alba di Venerdì ha accoltellato, fuori dalla struttura ricettiva, un collega colpendolo con diversi fendenti. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso per essere operata d’urgenza e si trova ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva del nosocomio milanese.

De Maria invece, condannato per un omicidio compiuto nel 2016 con arresto avvenuto dopo due anni di latitanza, ha fatto perdere le sue tracce dopo l’aggressione e con lui anche una donna, Chamila Wijesuriya. Della 50enne è stato trovato il cadavere, notato da un passante, poco dopo l’annuncio del suicidio di Emanuele, che si è lanciato dalla terrazza del Duomo. Il laghetto nel quale è stato rinvenuto il corpo si trova ad un km dall’ultimo avvistamento dei due.

Donna trovata morta: cosa hanno rilevato le telecamere

Le indagini si sono dunque spostate in questa zona dove stanno operando carabinieri, polizia locale, 118, vigili del fuoco e pm. La 50enne risiedeva a Cinisello Balsamo: le immagini delle telecamere della stazione metro Bignami hanno rilevato i suoi spostamenti insieme a De Maria. Li hanno visti tra viale Fulvio Testi ed il parco Nord ma un paio di ore dopo le medesime telecamere hanno inquadrato soltanto De Maria. Si ipotizza che tra i due potesse esserci qualcosa in più della sola relazione lavorativa: la donna aveva detto alla famiglia che stava andando in palestra. Considerato un detenuto modello, De Maria aveva violato le regole per incontrarla, uscendo dal percorso obbligatorio che gli era consentito seguire.