Damiano, corriere di 37 anni, è stato immobilizzato dai vigili urbani di Taranto, che lo avevano multato per divieto di sosta. Il video dell’intervento è diventato virale e ha suscitato diverse polemiche.

Corriere buttato a terra dai vigili dopo una multa: “Ho avuto paura per la patente”

Damiano, corriere di 37 anni, immobilizzato dai vigili urbani di Taranto, che lo avevano multato per divieto di sosta, ha raccontato quello che è accaduto. “Avevo chiesto di togliermi i verbale da 65 euro perché mi ero fermato solo tre minuti, poi hanno minacciato di togliermi la patente e ho avuto paura. Senza patente un corriere non lavora, si sa. Quando sono finito a terra ho pensato che di lì a poco mi avrebbero picchiato” ha raccontato. Il video dell’intervento dei vigili è diventato virale online, scatenando numerose polemiche. Il lavoratore è assistito dalla Cgil, che ha diffuso la sua versione. Secondo quanto raccontato, i vigili lo avrebbero gettato a terra e immobilizzato, dopo le sue lamentele per un verbale da 65 euro. “I vigili erano già lì quando sono arrivato, li ho visti fare multe a due ragazzi in motorino senza casco. Io mi sono fermato, ho sparato con il palmare il codice del pacco e dopo 3 minuti ero pronto ad andare via per un’altra consegna. Non ho fatto quindi una vera e propria sosta, sono rimasto fermo per una manciata di minuti. Nonostante questo, gli agenti mi hanno fatto il verbale” ha spiegato Damiano.

La dinamica dell’intervento dei vigili urbani

La sua reazione è stata quella di molti cittadini che trovano una multa sul parabrezza. “Ho chiesto che mi fosse cancellato il verbale e ho spiegato che noi corrieri facciamo soste veloci, sottolineando che è un peccato far pagare a un lavoratore 65 euro di multa” ha spiegato. A quel punto i vigli gli hanno chiesto il libretto del furgone, minacciandolo di ritirargli la patente. “Quando hanno voluto che io dessi loro il documento, mi sono rifiutato. Avevo paura che la minaccia diventasse realtà e un corriere senza patente non lavora. Quando ho detto che non avrei consegnato nulla perché tanto avevo già avuto una multa, si sono sentiti offesi e quello che è accaduto è nei filmati ripresi da tante persone che poi hanno cercato di difendermi. Sono andato nel panico, devo ringraziare loro e il proprietario di un bar lì vicino per aver chiamato la polizia che poi ha placato gli animi” ha aggiunto. La testimonianza del corriere è stata raccolta da Francesco Zotti, segretario generale della Filt Cgil, e da Michele De Ponzio, segretario con delega alla logistica. Verrà richiesto un report più dettagliato sulle responsabilità degli agenti coinvolti.