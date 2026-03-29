Corteo No Kings a Roma: partecipazione, controlli e il caso Ilaria Salis

La capitale è stata teatro di una giornata di protesta con il corteo No Kings, organizzato nell’ambito della mobilitazione internazionale “Together. Contro i Re e le loro guerre”. La manifestazione, partita da Piazza della Repubblica e diretta a Piazza San Giovanni, ha visto sfilare bandiere e simboli di solidarietà verso vari Paesi e cause, e ha catalizzato l’attenzione per la presenza di un imponente dispositivo di sicurezza. Gli organizzatori hanno rivendicato cifre molto alte, mentre le autorità hanno fornito stime significativamente inferiori, creando un contrasto sui dati che ha segnato il racconto pubblico dell’evento.

Il clima è stato definito ad alta tensione sia per il momento internazionale — citato come fase di conflitto in Medio Oriente e con riferimento alla cosiddetta guerra all’Iran — sia per la composizione eterogenea della piazza. In molti punti del percorso sono apparsi cartelli provocatori, installazioni scenografiche e simboli forti: dal missile di legno decorato con fiori alla presenza di immagini e attrezzi di richiamo storico. Sul fronte delle autorità, il piano di ordine pubblico è stato coordinato dal Viminale con oltre mille agenti schierati per monitorare arrivi e presenze sospette.

Il corteo, il percorso e gli slogan

La manifestazione ha attraversato alcune delle arterie centrali della città seguendo un itinerario che, per effetto della partecipazione, è stato poi esteso fino a Piazzale del Verano. Dal carro di testa gli organizzatori hanno scandito slogan contro il governo e contro leader internazionali, mentre numerose bandiere della Palestina, dell’Iran, di Cuba e del Venezuela si mescolavano ai vessilli della pace e delle organizzazioni sindacali. Non sono mancati momenti di forte carica simbolica: cartelloni con immagini di capi di Stato capovolti, una ghigliottina di cartapesta mostrata vicino alla basilica e carte da gioco con la scritta “Trump boia“.

Partecipazione e numeri discordanti

La questione dei numeri è rimasta centrale: gli organizzatori del movimento hanno proclamato “Siamo 300mila“, mentre fonti della Questura e delle forze dell’ordine hanno stimato una partecipazione intorno alle 25mila persone. La Questura ha inoltre precisato di non aver fornito un dato ufficiale immediato, sottolineando la difficoltà di misurare con precisione folle così estese e in movimento. Questo scarto di valutazioni ha alimentato dibattiti politici e mediali sulla percezione dell’evento e sulla sua dimensione reale.

Sicurezza, controlli e punti d’accesso

Le autorità hanno concentrato i controlli sui punti di accesso alla città: caselli autostradali, scali ferroviari e fermate della metropolitana sono stati sottoposti a frequente sorveglianza per intercettare eventuali elementi ritenuti sensibili. Il piano era orientato a prevenire infiltrazioni e a isolare possibili frange violente, con l’obiettivo dichiarato di garantire la tenuta dell’ordine pubblico. La presenza massiccia delle forze dell’ordine è stata motivata anche dall’elevato richiamo politico e simbolico dell’iniziativa, che poteva offrire opportunità a correnti estremiste per sfruttare la visibilità della piazza.

Misure straordinarie e cooperazione internazionale

Oltre alla sorveglianza territoriale, il controllo si è avvalso di scambi di informazioni a livello europeo. In base a quanto comunicato dalle autorità, alcune attività di verifica sono state attivate su segnalazione proveniente da un Paese terzo: secondo i resoconti, la notifica sarebbe arrivata dalla Germania tramite il sistema di segnalazioni Schengen. Le forze dell’ordine hanno difeso tali interventi come atti dovuti nell’ambito dei protocolli internazionali, sostenendo che non esista discrezionalità quando scattano obblighi di cooperazione.

Il caso Ilaria Salis e le reazioni politiche

Tra gli episodi più discussi della giornata c’è stato il controllo effettuato nelle prime ore dell’alba all’eurodeputata Ilaria Salis, raggiunta nella stanza d’albergo dove alloggiava. La parlamentare ha denunciato l’intervento su X, definendo il gesto intimidatorio e parlando di uno Stato troppo incline alla repressione. La Questura, tuttavia, ha chiarito che l’identificazione è stata attivata sulla base di una segnalazione internazionale e che, una volta appurato il ruolo istituzionale della persona, le verifiche sono state sospese senza perquisizioni.

Le dichiarazioni politiche sono state immediate: dal segretario della Cgil Maurizio Landini la piazza è stata definita “la piazza del no al referendum” e una critica netta alle politiche governative; sul fronte istituzionale il ministro dell’Interno ha ribadito la linea della fermezza contro ogni tentativo di violenza, sottolineando che non bisogna lasciare spazio a chi vuole sovvertire la democrazia. Queste prese di posizione hanno contribuito a dare alla giornata una dimensione che va oltre la singola manifestazione, trasformandola in un appuntamento politico con possibili sviluppi futuri.

Conclusioni: cosa resta della giornata

La mobilitazione No Kings a Roma ha lasciato sul terreno immagini forti, numeri contestati e un dibattito acceso sui presidi di sicurezza e sui confini tra diritto di protesta e prevenzione del rischio. Il confronto tra organizzatori e forze dell’ordine sui dati di partecipazione, il controllo all’eurodeputata e la scelta di allargare il percorso fino a Piazzale del Verano sono gli elementi che più contribuiranno a alimentare cronache e analisi politiche nelle prossime ore. Rimane centrale la domanda su come bilanciare diritto di manifestare e tutela dell’ordine pubblico in momenti di forte tensione internazionale.