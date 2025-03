Cortona, cade da un muretto e precipita per 10 metri: tragiche conseguenze

Cortona, cade da un muretto e precipita per 10 metri: tragiche conseguenze

Un giovane di 27 anni, ospite di una struttura per disabili, ha riportato gravi ferite dopo essere caduto da un muretto per più di 10 metri.

Un drammatico incidente è avvenuto a Cortona mercoledì 26 marzo, quando un giovane di 27 anni, residente in una struttura per disabili, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un muretto durante un’attività sportiva, precipitando per oltre 10 metri.

Cortona, cade da un muretto e precipita per 10 metri

Il giovane, Alessio Scotto, originario della provincia di Grosseto, si trovava alla palestra del Mercato insieme ad altri ospiti della struttura, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato.

Soccorso prontamente dai medici del 118, il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze grazie all’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Le sue condizioni sono critiche: a causa dei gravi danni alla colonna vertebrale, è stato ricoverato in terapia intensiva.

La Procura di Arezzo ha avviato un’inchiesta per lesioni gravissime e omessa vigilanza, per chiarire le circostanze che hanno causato la tragica caduta e accertare eventuali responsabilità.

La famiglia del 27enne, sconvolta dalla tragedia, ha richiesto delucidazioni sull’incidente. Il padre, in un’intervista a Maremma Oggi, ha dichiarato di voler scoprire la verità su quanto accaduto al figlio, che era ospite della struttura da qualche mese a causa delle sue condizioni di salute.

“Non si può lasciare un ragazzo nelle condizioni di mio figlio senza guardarlo a vista chi ha sbagliato deve assumersi le responsabilità”.

Cortona, cade da un muretto e precipita per 10 metri: l’epilogo è tragico

Il giovane, affetto da un grave disturbo psichico e comportamentale, era arrivato a Cortona pochi mesi fa dopo un lungo calvario familiare. Durante l’attività, Alessio sarebbe sfuggito al controllo degli operatori e, sporgendosi dalla balaustra, è precipitato per oltre 10 metri, finendo nel campo sottostante.

Giunto in ospedale, il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico delicato all’ospedale di Careggi a Firenze, che gli ha salvato la vita. Tuttavia, le gravi ferite alla colonna vertebrale non hanno permesso di evitare la paralisi agli arti inferiori, mentre persiste il rischio di paralisi totale. L’impatto è stato talmente violento da causare danni irreversibili alla spina dorsale.

Attualmente, il giovane è ricoverato in terapia intensiva e le prossime ore saranno decisive.