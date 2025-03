Non ce l’ha fatta il bambino di due anni che lo scorso 10 marzo è precipitato dal balcone dell’appartamento in cui viveva situato al terzo piano ad Alessandria. Le ferite riportate erano troppo gravi. Ricostruiamo la dinamica della tragedia.

Alessandria, morto bimbo di 2 anni precipitato dal balcone

È morto ieri il bimbo di 2 anni che lunedì 10 marzo era caduto dal balcone di casa situato al terzo piano di una palazzina ad Alessandria. Il piccolo era ricoverato in terapia intensiva ma le ferite da lui riportate durante l’impatto erano troppo gravi. I medici, nonostante una delicata operazione alla testa, non sono infatti riusciti a salvarlo. Al momento dell’incidente, in casa con il piccolo c’erano sia la mamma che la nonna. Vediamo di capire cosa è successo esattamente.

Alessandria, morto bimbo di 2 anni precipitato dal balcone: cosa è successo

Si sperava in un esito diverso, ma purtroppo il piccolo di 2 anni precipitato dal balcone lunedì scorso è morto in ospedale ad Alessandria ieri sera, venerdì 14 marzo. Al momento della caduta in casa con lui c’erano la madre e la nonna, la quale è stata la prima ad accorgersi del corpo esanime del nipote in giardino. Immediata è stata la chiamata al 118. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta del bimbo sarebbe stata accidentale: mentre la madre stava allattando il fratellino minore della vittima, il bimbo si sarebbe sporto dal balcone per recuperare un giocattolo sul davanzale e sarebbe poi caduto.