Il ritorno delle Winx non è soltanto un nuovo capitolo di una saga amatissima, ma anche l’occasione per fondere musica e danza in un progetto che guarda al futuro senza dimenticare le origini. A rendere speciale questa rinascita è l’incontro tra la voce di Clara, giovane promessa della musica italiana, e le coreografie di Carlos Diaz Gandia, già apprezzato a livello internazionale.

Le Winx: un ritorno atteso tra magia e musica

Il mondo incantato delle Winx si prepara a un nuovo capitolo che promette di riportare sullo schermo lo stesso fascino che ha conquistato intere generazioni. Con l’arrivo di Winx Club: The Magic is Back, disponibile dal 2 ottobre su Netflix e in autunno anche sui canali Rai, la saga delle celebri fate si rinnova senza perdere la sua anima originale.

Cosa c’entra Clara con le Winx? Ecco perché tutti ne parlano

Tra le novità più rilevanti spicca la sigla, Under the Sign of Winx, proposta in una veste completamente aggiornata e interpretata da Clara, giovane artista che negli ultimi anni si è affermata come una delle voci più promettenti del panorama italiano. Il brano, lanciato sulle piattaforme digitali lo scorso settembre nelle versioni italiana e inglese, è stato riarrangiato dai producer Dav e Vvenice e accompagnato da un videoclip ufficiale già disponibile su YouTube.

Il videoclip rinnova la storica sigla grazie alle coreografie di Carlos Diaz Gandia, che con il corpo di ballo ha ricreato l’energia delle protagoniste Bloom, Tecna, Musa, Aisha, Flora e Stella, immerse in scenari dai colori cangianti. Il coreografo ha diretto con precisione ogni dettaglio, condividendo momenti dal set sui social e contribuendo a rendere virale il progetto.

“Sono cresciuta con le loro storie, i cui personaggi e scenari mi sono rimasti impressi in maniera indelebile e mi hanno spesso ispirata anche in ambito musicale e nel mio stile. Non vedo l’ora di poter condividere con tutti il frutto di questa esperienza magica e spero che possa trasmettere tanta gioia quanta ne ha regalata a me”, ha dichiarato Clara.