Ingresso a sorpresa nella Casa del Grande Fratello, con i concorrenti rimasti senza parole. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello, ingresso a sorpresa nella Casa: concorrenti increduli

Sorpresa davvero inaspettata al Grande Fratello, con i concorrenti rimasti senza parole. Una vecchia conoscenza del reality show ha infatti varcato nuovamente la Porta Rossa e fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, lasciando tutti a bocca aperta.

Venticinque anni dopo la prima edizione, quella vinta da Cristina Plevani, ecco chi è riapparso al GF, Marina La Rosa! Subito dopo il suo ingresso, Marina ha così esordito “presentandosi” ai concorrenti: “entrare qui per me è una emozione, è come riaprire un diario segreto dove sono state scritte tante cose. Non pensavo di emozionarmi. Forse non mi conoscete. Sono voi 25 anni fa.” Ma, come mai Marina La Rosa è entrata nella Casa del Grande Fratello?

Grande Fratello, come mai Marina La Rosa è entrata nella Casa?

Concorrenti del Grande Fratello senza parole dopo l’ingresso a sorpresa nella Casa di Marina La Rosa. La stessa ex gieffina ne ha rivelato il motivo: “sono qui perché mi piacete, vi guardo, vi seguo, sento le vostre storie ed emozioni. C’è qualcuno che mi affascina di più e devo dire che le emozioni nella vita mi piacciono tanto che, negli anni, sono diventata una psicologa.” Questa rivelazioni ha sorpreso tutti, con Marina che ha poi lasciato intendere che potrebbe tornare ancora nella Casa: “c’è qualcuno con cui vorrei fare una chiacchierata.”