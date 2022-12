Cos’è la SEO?

Tutti coloro che per lavoro o per passione hanno a che fare con siti web o blog hanno sicuramente sentito parlare di SEO. Si tratta di una tecnica di web marketing molto importante, tanto da spingere coloro che non sono pratici a contattare un’agenzia SEO che possa aiutarli nel posizionamento dei propri siti. L’ottimizzazione di siti e contenuti sui motori di ricerca è estremamente importante. La Search Engine Optimization, linguaggio SEO, è determinante per posizionare il proprio sito web o e-commerce sulla prima pagina del motore di ricerca, per ottenere maggiore visibilità. Se un sito è perfetto nei contenuti ma non è visibile sulla prima pagina dei motori di ricerca, non porterà alle conversioni. Le attività digitali hanno come fine la conversione, l’aumento di traffico e l’interesse degli utenti. Per questo dovete fare in modo che il vostro sito sia ben visibile in quella prima pagina, magari con l’aiuto di qualche esperto del settore. SEO è l’acronimo di Search Engine Optimization, che significa ottimizzazione per i motori di ricerca. Un’attività in grado di migliorare il modo in cui siti, blog e contenuti vengono classificati dai motori di ricerca. Per farlo esistono varie strategie e pratiche che hanno come scopo quello di aumentare il traffico che il sito riceve dai motori di ricerca.

Ottimizzazione SEO: le fasi dell’attività

Gli interventi SEO si basano soprattutto su due aree. Prima di tutto il blocco della SEO on page, di cui fanno parte tutte le tipologie di attività e interventi che si possono eseguire direttamente sulla pagina, ovvero nel sito, e poi la SEO off page, ovvero ciò che va fatto su siti terzi, fuori dalle proprie pagine. Della SEO on page fanno parte le tecniche legate alla SEO tecnica, che servono a rendere struttura e contenuti graditi ai motori di ricerca, di facile accesso e indicizzazione, e il lavoro sui contenuti, ovvero il SEO copywriting, che serve a realizzare contenuti apprezzati da lettori e motori di ricerca. Dopo aver assicurato l’ottimizzazione tecnica delle pagine e aver lavorato alla creazione di contenuti strategici, bisogna assicurare un’adeguata diffusione di questi contenuti, con una campagna SEO efficace per la promozione dei contenuti, tramite strategie di link building o acquisizione backlink.

Esperto SEO: cosa fa e quali competenze deve avere

Il consulente SEO è soprattutto un esperto di marketing con competenze tecniche che fornisce direttive e strumenti alle aziende per aiutarle ad aumentare visibilità e fatturato grazie ai motori di ricerca. L’esperto analizza un sito e indica quali interventi servono per renderlo SEO compliant e migliorare il suo posizionamento sui motori di ricerca. Si occupa dell’analisi delle parole chiave per capire quali sono quelle su cui lavorare per aumentare il traffico, analizza il settore di riferimento per individuare i punti di forza e debolezza dei competitor online che bisogna superare e studia il target per definire le esigenze insoddisfatte del pubblico, scegliendo quali contenuti sviluppare. Inoltre, svolge campagne di link building per aumentare l’importanza del sito agli occhi di Google, rendendolo più autorevole. Per diventare esperto SEO bisogna acquisire le giuste competenze grazie allo studio e alla pratica, cercando soluzioni, testandole e trovando quelle migliori. Un SEO specialist deve essere in grado di effettuare delle analisi, per capire come muoversi, ma deve anche essere mosso dalla curiosità e dalla voglia di conoscere e capire, anche perché si tratta di un mondo che cambia velocemente e che necessita costanza. Gli esperti devono essere in grado di individuare e proporre una strategia, di effettuare dei test di indicizzazione e di ranking per capire anche come si comportano i motori di ricerca, cercando di ottimizzare al meglio ogni sito. Per questo in alcune occasioni è importante rivolgersi ad un’agenzia SEO, che può offrire le competenze di professionisti e metterle a disposizione dei clienti, che riusciranno ad avere un risultato sicuro.