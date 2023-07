L’ennesimo incidente sul lavoro di questo 2023 è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 25 Luglio, in un cantiere di Buonvicino, paesello situato nella provincia di Cosenza. Due operai sono rovinosamente caduti dal tetto di un’abitazione in ristrutturazione e sono rimasti feriti.

Cosenza, grave incidente sul lavoro: feriti due operai caduti dal tetto

Gli operai stavano lavorando da giorni all’immobile in ristrutturazione, ma ieri mattina qualcosa è andato storto. Due lavoratori, infatti, si trovavano sul tetto della casa coi piedi appoggiati ad un pannello di materiale coibentato quando la base ha ceduto facendoli cadere. Il volo è stato di oltre sei metri e i due operai hanno sbattuto violentemente a terra.

Le condizioni di salute dei due operai

I soccorsi sono stati attivati in maniera tempestiva e in pochi attimi due ambulanze erano già presenti sul cantiere, coi medici del 118 pronti a fornire le prime cure agli operai feriti. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale e uno di loro, quello che ha subito i maggiori danni dalla caduta, potrebbe ora essere ricoverato all’Annunziata di Cosenza. Meno gravi le ferite riportate dall’altro operaio che non è in pericolo di vita.