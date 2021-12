Così i casinò online hanno accolto le criptovalute

La criptovaluta sta imponendosi anche nel mondo del gambling, con ricadute che interesseranno entrambi i settori.

L’attenzione per le criptovalute negli ultimi anni non ha fatto che crescere a dismisura. Lo dicono le ricerche online fatte da numerosi utenti, così come i sondaggi e studi statistici condotti da varie piattaforme, e poi la percentuale degli italiani che possono dirsi in possesso di monete cripto: il 18%. Adesso, questa particolare forma di valuta sta imponendosi anche nel mondo del gambling, con ricadute che interesseranno entrambi i settori: casinò da un lato, percezione e utilizzo delle criptovalute dall’altro.

Il boom del digitale

Che si stia vivendo in una società sempre più digitale, è noto a tutti. Tuttavia, sebbene la teoria sia evidente ai più, non molti hanno l’esatta percezione di come alcuni settori si stiano riconfigurando in chiave digitale: tra questi, quello del gioco d’azzardo, oggi sempre più orientato su portali di casinò online. Quest’apertura verso le app e i siti di gambling, inoltre, ha recentemente dato ai casinò virtuali e alle loro controparti fisiche la possibilità di giocare con le criptovalute esistenti, già ampiamente utilizzata all’estero nei casino non aams. In questo modo, si procede dunque a un’ulteriore digitalizzazione dell’intero sistema, che vede crescere il campo di applicazioni delle valute virtuali, nonché le possibilità di gioco degli utenti occasionali o abituali online.

Se le transazioni tramite le varie criptovalute ormai esistenti, nei casinò digitali e offline, risultano più rapide e immediate, devono comunqu essere rispettati alcuni canoni ben precisi per un gioco pulito e responsabile. Pensare che si possa effettuare mining di criptovalute a buon mercato tramite il gioco digitale non è un pensiero realistico, e conserva tutti i rischi connessi all’azzardo giocato con valuta tradizionale. Il fatto che sempre più casinò stiano accettando varietà nuove e più eterogenee di moneta virtuale per le proprie transazioni, da un lato, potrà garantire un allargamento della cerchia dei giocatori a queste sale da gioco, ma dall’altro aumenterà la responsabilità di queste sale nei confronti dei propri utenti.

Le regole per giocare responsabilmente non cambiano, né per l’utente, né per il casinò che apre i suoi battenti virtuali a clienti paganti in criptovaluta: piuttosto, si aggiungono nuovi oneri di gestione, perché la sala da gioco avrà a che fare anche con cambi e comunicazione con la blockchain (quel registro virtuale in cui sono annotate tutte le transazioni effettuate con qualsiasi criptovaluta).

Va da sé: restano operative tutte le principali contromisure per contenere il gioco illegale, quali il divieto di pubblicità aggressive, allettanti e continue, invoglianti al gioco; allo stesso tempo, va più che mai confermato il divieto di gioco per i minorenni, indipendentemente dalla crescita del numero di scommettitori collegata all’inserimento delle criptovalute nei sistemi di pagamento. Il rispetto di un algoritmo perfettamente casuale per slot machine e altre forme di gioco, così come la tutela della privacy e dei dati di ogni giocatore, completano il quadro delle regole – vecchie e nuove – che il sistema del gioco online deve rispettare, in ottemperanza alla legislazione esistente.

Come usare le cripto monete in sicurezza

È necessario stringere ancora di più le maglie della sicurezza, anche in funzione dell’utilizzo di moneta virtuale di recente sdoganato dai casinò digitali: le strategie restano dunque le medesime, per evitare da una parte l’insorgenza di atteggiamenti ludopatici, e dall’altro truffe. Tuttavia, si aggiungono anche altri accorgimenti che possono rendere l’esperienza di gioco relativamente più sicura, quali la creazione di un portafoglio (wallet) sicuro per le proprie criptovalute, da collegare alla blockchain per registrare qualsiasi transazione effettuata.

Una buona norma è quella di potenziare la sicurezza del proprio dispositivo: ferma restando la difficoltà di giocare in casinò con criptovalute da dispositivi mobili poco potenti, è necessario che qualunque strumento utilizzato sia protetto dai migliori programmi antivirus; congiuntamente, depositare il proprio wallet su un dispositivo finalizzato alla sua gestione, e giocare con un altro strumento (così da evitare che una truffa al gioco possa avere ricadute sul proprio portafoglio, in caso di utilizzo di un unico tablet o computer) può rivelarsi una buona strategia per la propria sicurezza.