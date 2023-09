Cosmary Fasanelli ha tradito Alex Wyse con Nunzio Stancampiano? Secondo quest’ultimo sì. La ballerina ha rotto il silenzio, replicando con una frecciatina all’ex fidanzato.

Cosmary Fasanelli ha tradito Alex con Nunzio?

Ospite del podcast di Fabrizio Corona, Nunzio Stancampiano ha parlato dell’ex fidanzata Cosmary Fasanelli. Stando a quanto emerso, la ballerina ha iniziato una relazione con lui mentre era fidanzata con Alex Wyse. Non solo, prima di mollare il cantante ha tenuto in piedi entrambe le love story per due mesi. Questo il riassunto dell’ex re dei paparazzi alla presenza di Nunzio:

“Lui stava con Cosmary, i due si sono conosciuti all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. Cosmary era fidanzata con Alex, un cantante molto stimato. Poi Cosmary ha conosciuto lui fuori dal programma, mentre Alex era ancora dentro al gioco. Voi due iniziate la vostra relazione a inizio maggio e lei lo lascia il 5 luglio”.

La replica di Cosmary Fasanelli

La versione raccontata da Nunzio ha fatto infuriare Cosmary. La Fasanelli non ha replicato di suo pugno, ma ha messo like ad un commento che suona così:

“Nunzio si sta inventando la qualunque pur di infangare Cosmary. Io sono schifata da lui, ve lo giuro. Mi fa proprio pena”.

Nunzio mente perché ferito dalla rottura con Cosmary

Anche se Cosmary non ha replicato a Nunzio con parole sue, il like messo alla fan non lascia spazio a dubbi. Stancampiano sta inventando “la qualunque” per ferirla. Nel frattempo, i seguaci appaiono equamente divisi: qualcuno crede alla Fasanelli, altri al ragazzo.