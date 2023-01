Cospito, Orlando su Donzelli: "Ha detto il falso"

Il caso Cospito continua ad animare il dibattito tra i politici.

È il turno di Andrea Orlando (Pd), che replica con tono duro alle parole del deputato di FdI Giovanni Donzelli: «Ha detto il falso, ha leso una facoltà dei parlamentari». Il casus belli: Orlando è uno dei deputati citati da Donzelli tra coloro che andavano a «incoraggiare Cospito nella battaglia» nel carcere.

La visita al carcere è una facoltà dei parlamentari

Riportiamo di seguito verbatim una parte dell’intervento di Orlando contro Donzelli: «[…] Se ne occuperà il giurì, perché quel colloquio non è avvenuto in assenza di funzionari pubblici, che (presenti) potranno testimoniare come l’onorevole Donzelli ha detto in quest’aula il falso.

[…] È la prima volta in quest’aula che un parlamentare che visita un carcere è accusato dei reati per i quali ha visitato i detenuti».

La questione delle intercettazioni

«La sinistra sta con lo Stato o con i terroristi?» chiede Donzelli. Mezzi diversi non corrispondono necessariamente a scopi diversi. L’accusa di demonizzazione dell’avversario avvelena, secondo Orlando, la dialettica pubblica. Ma poi, un’altra anomalia: come è possibile che Donzelli sia venuto in possesso delle intercettazioni avvenute all’interno del carcere? «A me non risulta che esista una procedura che le rende accessibili a tutti i parlamentari della Repubblica» conclude l’onorevole del Pd.