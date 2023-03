Costanza Caracciolo: "Io e Vieri? Se litighiamo non parliamo per giorni"

Costanza Caracciolo ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con suo marito, Bobo Vieri, e ha svelato cosa accadrebbe quando sarebbero in corso tra loro delle liti.

Costanza Caracciolo: le liti con Bobo Vieri

Costanza Caracciolo sono più uniti e innamorati che mai e insieme alle loro due figlie, Stella e Isabel, hanno creato una splendida famiglia. La showgirl ha confessato che di tanto in tanto, come in qualsiasi famiglia, lei e suo marito avrebbero delle discussioni e a tal proposito ha ammesso: “E’ molto presente e dolce. E’ un papà stupendo, più ansioso di me. Le bambine hanno su di lui un potere incredibile, possono fargli di tutto”, e ancora: “Quando litighiamo, non ci parliamo per due o tre giorni, poi ci passa”.

Dopo l’arrivo delle due figlie la coppia ha confessato che non avrebbe intenzione di avere altri bebè e di essere felicissima così. “Siamo sposati da quattro anni e posso dire che ora è più bello di prima. Abbiamo fatto tutto un po’ al contrario: abbiamo avuto subito un figlio, poi ci siamo sposati e poi abbiamo fatto crescere la nostra storia”, ha confessato Costanza Caracciolo, che quest’anno festeggerà 6 anni d’amore con Bobo Vieri.