Costumi di Halloween per bambini: promozioni Amazon

Dalla streghetta malefica sino al classico fantasma o diavoletto, sono solo alcuni dei costumi di Halloween con cui mascherare i bambini.

A pochi giorni dalla festa più spaventosa e scura che ci sia, ci si pone la stessa domanda: come vestirsi per Halloween. I bambini che amano fare dolcetto o scherzetto sicuramente non si perderanno questa occasione e qui abbiamo selezionato i migliori costumi di Halloween adatti a loro e per ogni fascia d’età per divertirsi.

Costumi di Halloween per bambini

Inutile dire che sia la festa dei bambini che amano travestirsi e soprattutto uscire con i genitori per fare dolcetto o scherzetto. Per prepararsi a questo evento, sono diversi i costumi di Halloween adatti per i bambini. Non è solo una festa indicata ai piccoli, ma piace molto anche agli adulti per divertirsi e godere di un attimo di evasione.

A prescindere dal travestimento, è molto importante dare al bambino la possibilità di divertirsi e di godere del fascino e della magia di questa festa.

Prima di tutto, è fondamentale la sicurezza, quindi si consiglia di optare per un abito che sia in tessuto e un materiale resistente, non tossico o dannoso per loro.

La cosa importante è scegliere dei costumi di Halloween che permettano al bambino la giusta libertà di movimento, in modo che possa sentirsi a suo agio durante la festa o quando va a fare dolcetto o scherzetto di casa in casa. In questo modo il bambino non si sente limitato e può divertirsi come desidera.

Nel caso si scegliesse un travestimento con lacci e bottoni devono essere semplici sia da abbottonare che da slacciare. I lacci devono essere in posizioni che non siano pericolosi o possano creare dei problemi al bambino. Controllare anche le cuciture affinché non siano sporgenti o dure senza causare danni al piccolo. La sicurezza in questi casi, soprattutto per quanto riguarda i costumi per i bambini, deve essere fondamentale. Poi se il bambino è un po’ più grande, si può sempre chiedergli quale costume o travestimento predilige per questa festa.

Costumi di Halloween per bambini: idee

Le stoffe semplici o i tessuti raffinati come il velluto sono l’ideale per i costumi di Halloween per bambini che permettono di sbizzarrirsi in base ai loro gusti e preferenze. Si può anche prendere l’ispirazione da qualche cartone animato o film indicati per la loro età a tema scherzoso o comunque spaventoso per un travestimento originale.

Tra i costumi maggiormente conosciuti e molto apprezzati vi è sicuramente la streghetta, facile anche da realizzare dal momento che basta un cappello e una bacchetta magica accompagnata da un abito scuro e ali nere. Se il bambino o la bambina è appassionato di pirati, è possibile scegliere qualcosa a tema, magari mascherando anche tutto il resto della famiglia.

Oltre alle streghe che sono dei classici, tra i bambini piacciono anche molto i diavoletti, i fantasmi oppure le fatine malefiche. Per qualcosa di originale e divertente al tempo stesso, i costumi di Halloween degli acchiappafantasmi sono sicuramente l’ideale. Il pagliaccio, lo zombie, ma anche il vampiro sono altri travestimenti particolarmente indicati.

I travestimenti o costumi da demoni o scheletri piacciono molto oppure da Voldemort si adattano a bambini di ogni età. Molto scherzosi e divertenti sono i travestimenti da zucca nei colori dell’arancione o del nero che si caratterizzano con corpetto o gonnellina in tulle accompagnandoli ad accessori come i cappellini a tema.

Costumi di Halloween per bambini Amazon

Questo tipo di travestimento è disponibile su Amazon grazie ai tanti sconti e prezzi bassi di cui approfittare. Cliccando sulla foto si visualizzano altre offerte. Qui sotto presentiamo i tre costumi di Halloween per bambini migliori con le caratteristiche di ciascuno.

1)Costume bambini zucca

Un travestimento a forma di zucca, simbolo di questa festa e indicato per bambini dai 2 ai 3 anni di età. Un costume realizzato in poliestere con copricapo di colore arancione a forma di zucca con vestitino compreso nella confezione. La blusa è imbottita e forma l’effetto palloncino per ricordare la rotondità della zucca. Molto divertente e simpatico.

2)Ikali costume halloween bambino

Un costume che si presta bene sia per Halloween, ma anche per Carnevale. Comprende una tuta con cappuccio e ossa modellate a raggi 3D con guanti e copriscarpe per formare un perfetto scheletro. Un costume in tessuto resistente e con cuciture. Presente in varie forme e design.

3)Leg Avenue cozy bat costumi unisex

Adatto sia per bambini che ragazzi. Un abito da pipistrello in pile con la chiusura lampo frontale, le maniche larghe e cappuccio. In poliestere e indicato per bambini tra i 7 e i 10 anni. Molto carino con mantella e in tessuto felpato. Da usare anche come giacca leggera per l’autunno.

Con i costumi di Halloween per bambini, anche alcuni consigli per decorare la casa per questa festa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.