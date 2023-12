Il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità hanno pubblicato un nuovo monitoraggio sui casi Covid in Italia: il numero di positivi è in crescita, come dimostrano i numeri, ma l’indice di trasmissibilità rimane sempre sotto la soglia.

Casi Covid in Italia, il monitoraggio del Ministero della Salute: i numeri

Secondo l’ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sono 60.656 i nuovi casi di Covid registrati in tutta Italia. Parlando di percentuali, si tratta di 103 persone ogni 100 mila abitanti, una crescita del 10% rispetto a solo una settimana fa. L’Rt (indice di trasmissibilità) è passato da 0,80 a 0,96, ma è ancora sotto la soglia epidemica. Rimane stabile il tasso di occupazione dei posti letto in area medica (11,8% rispetto all’11,9 di 7 giorni fa) mentre quello della terapia intensiva è cresciuto, passando al 3,1% rispetto al 2,7% di 7 giorni fa.

Casi Covid in Italia, il monitoraggio del Ministero della Salute: la curva influenzale

In questi ultimi giorni, anche la curva influenzale è in netta crescita in tutto il Paese. Ad ormai poche ore dall’inizio delle feste natalizie, momento in cui i contagi rischiano di aumentare per lo stretto contatto fra tante persone, questa non è una buona notizia. I virus influenzali ad oggi sono responsabili di circa il 20% delle infezioni.