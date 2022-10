Covid, a Wuhan 18 casi positivi e 900mila persone tornano in lockdown all'interno del popoloso distretto di Hanyang per scongiurare la diffusione

Covid in Cina, a Wuhan ci sono 18 casi positivi e 900mila persone tornano in lockdown, con un intero quartiere che viene “rinchiuso” con le apposite barriere dopo i tamponi effettuati in quello che fu il luogo di diffusione mondiale della pandemia nel dicembre del 2019.

Wuhan 18 casi positivi, torna il lockdown

Attenzione: si sta parlando di un esiguo numero di positività al coronavirus ma la strategia “zero covid” di Pechino è inflessibile e in vigore ed è scattato quindi il metodo di approccio duro per la città “epicentro della pandemia” Wuhan, quello della famosa tolleranza zero che il riconfermato presidente Xi Jinping ha difeso anche nei giorni scorsi. In quale occasione?

La strategia “Zero Covid” di Xi Jinping

Durante il XX Congresso del partito comunista che lo ha eletto leader per la terza volta.

Ad ogni modo Bloomberg News spiega che in totale circa 900mila persone residenti nel distretto di Hanyang saranno costrette “a rimanere a casa almeno fino a domenica prossima nel tentativo di arrestare il contagio”. E le misure accessorie? Fanpage spiega che “tutte le attività non essenziali rimarranno chiuse e saranno operativi solo supermercati e farmacie”. In Cina una settimana fa erano state censite 1.230 nuove infezioni locali.