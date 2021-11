Covid, Bassetti: “In Italia serve il super green pass”

Il professor Matteo Bassetti propone un nuovo green pass per gli italiani. Il super green pass per andare al cinema, teatro, stadio o palestra

Il professor Matteo Bassetti, dopo essersi espresso sulla campagna vaccinale e sulla terza dose per la fascia di età tra i 40 e 60 anni, torna in un’intervista a LA7, sul tema green pass.

Matteo Bassetti e il super green pass: l’intervista

Il direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova intervenuto a “Tagadà”, programma di LA7, ha proposto una novità su un tema importante. Nella sua intervista, in cui ha toccato diversi argomenti, come la prosecuzione della campagna vaccinale e la gestione del Natale dal punto di vista sanitario, il focus principale è stato sul super green pass.

Matteo Bassetti e il super green pass: di cosa si tratta

“Per andare al cinema, teatro, stadio, palestra, bisogna essere vaccinato o guarito. Le altre attività si possono prendere con un green pass normale: prendere un aereo, un treno, andare a lavorare. Sono convinto che questo spingerebbe moltissimo la vaccinazione, per recuperare quel 4-5% che ci manca per arrivare ad un’immunità di sicurezza. Mentre austriaci e tedeschi hanno introdotto il super green pass, noi aspettiamo. Cosa aspettiamo, vedere gli ospedali pieni?”

Matteo Bassetti e il super green pass: le manifestazioni no green pass

Infine una chiosa sulle manifestazioni no green pass e sulla loro incidenza sulla diffusione del virus: “Le manifestazioni senza nessun tipo di controllo, senza mascherina o distanziamento non sono il massimo in un momento di alta circolazione del virus. Guardate Trieste… la situazione è peggio rispetto a quella di marzo 2020 se si pensa agli ospedali. E’ un dato talmente evidente, per non considerarlo bisogna proprio non volerlo vedere.”