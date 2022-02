Covid, Bassetti: “No a lockdown psicologico, si può tornare alla normalità”

Bassetti ha affermato che, con il Covid depotenziato grazie ai vaccini, non c'è ragione di vivere in un lockdown psicologico.

Il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ha affermato che, grazie ai vaccini, il Covid non è più quello di prima e non c’è dunque bisogno di vivere in un lockdown psicologico per cui si ha paura di tornare alla vita pre pandemica e di prendere il virus.

Bassetti sul lockdown psicologico

Intervenuto durante la trasmissione Tagadà in onda su La7, l’esperto ha infatti chiarito che i vaccini, soprattutto i richiami, hanno depotenziato il Covid e lo hanno ridotto a qualcosa che assomiglia ad un’influenza. “Non un raffreddore ancora, ma si può ragionevolmente tornare a vivere“, ha continuato.

Rimasto sconcertato dall’aeroporto deserto visto a Roma qualche giorno prima così come dai ristoranti e dalle strade vuote, Bassetti ha ribadito che ora c’è il modo di tornare, con precauzioni, alla normalità.

“Spero che questo messaggio arrivi alla popolazione, anche in relazione a quello che abbiamo visto a Sanremo, con il teatro Ariston pieno“, ha aggiunto.

Bassetti sull’obbligo vaccinale

Bassetti ha poi affermato che, secondo lui, l’obbligo vaccinale va mantenuto fin quando tutti si sono vaccinati. Insieme al green pass potrebbe infatti convivere anche dopo il 31 marzo, quando terminerà lo stato di emergenza, facendo in modo che il certificato venga rimodulato o cambiato in ragione invece dell’obbligo che rimane.