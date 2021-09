Covid, Biden riceve la terza dose di vaccino: “Vaccinatevi e sarete altamente protetti dal virus”

Il presidente degli USA, Joe Biden, ha ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid, pochi giorni dopo l’autorizzazione delle autorità sanitarie.

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha ricevuto la terza dose di vaccino sviluppato contro il coronavirus. Nei giorni scorsi, le autorità sanitaria americane avevano consigliato l’inoculazione del secondo richiamo a tutti i cittadini over 65, ai soggetti “fragili” e ai lavoratori più esposti al contagio che hanno ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi.

Covid, Biden riceve la terza dose di vaccino: la raccomandazione delle autorità sanitarie americane

Nella giornata di lunedì 27 settembre, il presidente americano Joe Biden ha ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid prodotta da Pfizer/BioNTech.

Soltanto alcuni giorni fa, le autorità sanitarie degli Stati Uniti d’America erano intervenute in merito al tema della terza dose di siero raccomandandone la somministrazione a tutti i cittadini over 65 e ai soggetti “fragili”, ossia tutte le persone immunodepresse.

Inoltre, le autorità sanitarie americane hanno invitato anche i cittadini che svolgono lavori considerati particolarmente a rischio rispetto alla possibilità di essere contagiati dal SARS-CoV-2 a richiedere la terza dose di vaccino.

Covid, Biden riceve la terza dose di vaccino: le autorizzazioni riconosciute

Il presidente americano Joe Biden ha compiuto 78 anni ed è stato vaccinato con la prima dose di siero anti-Covid lo scorso 21 dicembre 2020, ricevendo poi la seconda dose tre settimane dopo la prima inoculazione, nella giornata dell’11 gennaio 2021.

Al momento, la terza dose di vaccino è stata autorizzata per il farmaco prodotto da Pfizer/BioNTech ma non per il vaccino Moderna per il quale l’autorizzazione dovrebbe pervenire nel corso delle prossime settimane.

Intanto le autorità sanitarie statunitensi stanno aspettando di ricevere i risultati sull’eventuale necessità ed efficacia di una seconda dose di vaccino Johnson&Johnson, unico siero anti-Covid monodose sinora immesso sul mercato.

Covid, Biden riceve la terza dose di vaccino: “Vaccinatevi e sarete altamente protetti dal virus”

Dopo essersi sottoposto all’inoculazione della terza dose di vaccino, il presidente Joe Biden ha descritto il secondo richiamo con il Pfizer come “sicuro ed efficace” ed ha dichiarato: “La linea di fondo è che, se siete completamente vaccinati, sarete altamente protetti dalle malattie, anche se prenderete il Covid-19. Siete al sicuro e noi faremo di tutto per mantenere questa situazione con il richiamo – e ha aggiunto scherzosamente –. Anche se non sembra, io ho superato da tempo i 65 anni: per questo faccio il richiamo”.

Il presidente Biden, inoltre, ha anche riferito quanto segue: “Non ho avuto alcun effetto collaterale nel ricevere la prima o la seconda dose”.