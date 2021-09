Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Quasi metà dei deputati leghisti non ha votato il DL sul green pass. Questa è la Lega di Matteo Salvini. Sempre pronta a fare più parti in commedia. Votano a favore in Consiglio dei ministri, poi scappano in Parlamento.

#inaffidabili". Lo scrive Michele Bordo del Pd su twitter.