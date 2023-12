Covid, Bper con Fnopi: altri 100 mila euro a famiglie degli infermieri morti

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Il Trust "Uniti oltre le attese" Onlus, istituito nella primavera del 2021, dopo la chiusura del bando relativo all’anno 2023 avvenuta il 30 Settembre, ha erogato nei giorni scorsi la terza tranche di aiuti – per un importo di 100 mila Euro – direttamente alle famiglie più bisognose degli infermieri deceduti a causa del Covid-19.

Si ricorda che il Trust "Uniti oltre le attese" Onlus ha già stanziato: nel mese di Settembre 2021 i primi 100 mila euro alla FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche), quale attività di beneficenza indiretta, a favore del Fondo "Noi con gli infermieri" creato dalla Federazione per le medesime finalità; nel mese di Febbraio 2022, 100 mila euro direttamente alle famiglie richiedenti; nel mese di Novembre 2022, ulteriori 100 mila euro direttamente alle famiglie richiedenti.

In tutte le occasioni, tale importante attività benefica è avvenuta secondo un riparto che ha tenuto conto di criteri improntati alla logica del bisogno e della solidarietà, tra cui la composizione del nucleo famigliare dell’infermiere/a deceduto/a, la necessità di sostegno psicologico e sanitario ai familiari superstiti, la presenza di figli studenti, l’esistenza di un contratto di affitto o mutuo, presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità grave ex Legge 104/92, parametrando in ogni caso l’erogazione all’Isee del richiedente e solo in caso di Isee inferiore a 30.000 Euro annui.

Bper Trust Company SpA pubblicherà sul sito internet di Bper Banca Spa eventuali ulteriori iniziative dovessero essere assunte in futuro. (https://www.bper.it/perche-sceglierci/responsabilita-sociale/comunita/trust-uniti-oltre-le-attese).

Il Trust “Uniti Oltre le Attese” Onlus dimostra in modo concreto e tangibile il forte interesse del Gruppo Bper (Bper Trust Company S.p.a. è una società del Gruppo Bper fondata nel 2012 e specializzata in consulenza non finanziaria per la protezione del patrimonio e nella gestione di Trust interni) nei confronti del sociale e del territorio.