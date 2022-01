Covid, Brusaferro: “Crescono i contagi in tutte le fasce d’età”

Crescono i contagi covid in Italia secondo i dati del monitoraggio settimanale, per Brusaferro non va abbassata l'attenzione.

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Iss, Silvio Brusaferro ha fornito delle dichiarazioni in un video in merito all’attuale situazione epidemiologica italiana. Stando ai dati principali del monitoraggio settimanale del covid, a crescere sarebbero soprattutto i contagi con l’aumento che riguarderebbe tutte le fasce d’età.

Covid, Brusaferro: “Crescono i contagi”

“La fascia 20-29 anni – ha detto Brusaferro – è quella che ha il maggior numero di casi in aumento, seguita poi da 10-19 e 30-39. Tutte le altre sono a seguire. Se guardiamo poi le fasce d’età più giovani, vediamo che la curva è in crescita un po’ in tutte”. La crescita dei nuovi casi in proiezione ai prossimi 30 giorni potrebbe portare anche ad un aumento “dell’occupazione dei posti letto di area medica significativamente presente in tutte le regioni”.

Questa sarà “un po’ più contenuta per quanto riguarda la terapia intensiva”.

Crescono i contagi covid, le parole di Brusaferro

“Nelle ultime settimane la crescita dell’incidenza – ha detto ancora Brusaferro – è stata molto, molto significativa. E nell’ultima settimana ha raggiunto i 1.988 casi in 7 giorni per 100mila abitanti. L’indice di trasmissibilità Rt vediamo come sia differenziato rispetto ai casi sintomatici e ai casi ospedalizzati, ma comunque sempre sopra soglia”, ovvero sopra ad 1.

Covid, Brusaferro sulla crescita dei contagi

Infine Brusaferro sottolinea anche come, seppur con numeri limitati, i ricoveri covid negli under 19 siano in crescita. L’invito del presidente dell’Iss è dunque sempre quello a non sottovalutare la malattia, rispettando le regole e provvedendo alla vaccinazione.