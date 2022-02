Covid, calendario delle riaperture: le date più importanti da febbraio a giugno 2022

I prossimi mesi saranno caratterizzati da nuove riaperture rispetto al Covid: ecco il calendario con le date più importanti da febbraio a giugno 2022.

In Italia, i prossimi mesi verranno vissuti all’insegna di nuove riaperture e di nuovi obblighi rispetto alla pandemia da coronavirus. In questo contesto, è possibile riassumere le tappe principali del calendario che caratterizzerà il percorso del Paese verso il ritorno alla normalità.

In seguito alla pubblicazione dell’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale, datata venerdì 4 febbraio, e alla diffusione della circolare del Ministero della Salute con la quale è stata ridotta da 10 a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati, sono state annunciate importanti modifiche alle tappe che nei prossimi mesi l’Italia seguirà per andare in contro a nuove riaperture.

In questo contesto, è stato stilato un calendario dettagliato e rivisitato che comunica importanti misure vote a riportare il Paese alla normalità prepandemica.

Ecco, quindi, tutte le date fondamentali da ricordare da febbraio fino al mese di giugno 2022.

7 febbraio 2022: norme su scuola, vaccinati e Green Pass

La prima data che figura nel calendario delle riaperture Covid in Italia è quella di lunedì 7 febbraio: in questa data, infatti, sono entrate in vigore le nuove norme sulla scuola, sui vaccinati e sul Green Pass.

In contesto scolastico, è stata dimezzata la durata della quarantena e della didattica a distanza (DaD) che è stata ridotta da 10 a 5 giorni per le scuole di ogni ordine e grado. La DaD, inoltre, verrà applicata soltanto per i soggetti non vaccinati, a esclusione degli studenti di età inferiore ai 6 anni ai quali non è consentito vaccinarsi.

Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, i bambini rimarranno a casa solo se in classe sono presenti 5 o più casi di positività al virus mentre, nelle scuole primarie e secondarie, la DaD verrà disposta solo per i non vaccinati.

Alle primarie, la DaD è prevista a partire dal quinto caso di positività. Alle secondarie, dal secondo caso di positività.

La riammissione in classe per chiunque sia stato in quarantena sarà consentita esclusivamente mostrando di aver ottenuto esito negativo in seguito a un test molecolare, antigenico rapido o antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso, sarà necessario presentare anche un’autocertificazione.

Dal 7 febbraio, sono state modificate anche le restrizioni nelle Regioni in zona rossa: coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e si trovano in zona rossa, infatti, non dovranno più rispettare i divieti imposti che resteranno in vigore soltanto per i no vax.

In materia di Green Pass, infine, per tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con dose booster o per chi è stato contagiato dal Covid ed è guarito dopo aver completato il ciclo vaccinale, la certificazione verde avrà validitàillimitata. Per i soggetti contagiati dopo la prima dose di vaccino, invece, il Green Pass continuerà a durare 6 mesi.

11 febbraio 2022: revocato obbligo di mascherine all’aperto

Dal prossimo venerdì 11 febbraio, verrà ufficialmente revocato l’obbligo delle mascherine all’aperto in tutta Italia. In questa data, infatti, scadrà la proroga di dieci giorni approvata con l’ordinanza del Ministero della Salute firmata al termine del Consiglio dei ministri dello scorso 31 gennaio.

In questo contesto, come annunciato dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, il prossimo 11 febbraio scadrà anche la proroga che impone la chiusura delle discoteche.

15 febbraio 2022: Super Green Pass obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati over 50

Nella giornata di martedì 15 febbraio, i lavoratori pubblici e privati over 50 – inclusi quelli che operano in ambito giudiziario e i magistrati – dovranno esibire il Super Green Pass per potersi recare a lavoro. La certificazione verde rafforzata si può ottenere soltanto con il vaccino o con la guarigione dal Covid.

I lavoratori over 50 sprovvisti di Super Green Pass verranno sospesi dal lavoro, non riceveranno lo stipendio ma conserveranno la propria occupazione.

Chiunque acceda al lavoro senza Super Green Pass dovrà pagare una multa amministrativa di importo variabile, compreso tra i 600 e i 1.500 euro.

28 febbraio 2022: distribuzione gratuita di mascherine FFP2 a docenti e allievi in autosorveglianza

Fino al 28 febbraio, verranno distribuite gratuitamente mascherine FFP2 a docenti e studenti che frequentano le scuole statali e paritarie e che dovranno osservare un regime di autosorveglianza.

Gli studenti che dovranno rispettare un regime di autosorveglianza, inoltre, potranno essere sottoposti a test molecolare o antigenico rapido in modo gratuito.

31 marzo 2022: scadenza dello stato di emergenza

In data 31 marzo, invece, è fissata la scadenza naturale dello stato di emergenza, entrato in vigore più di due anni fa. Allo stato di emergenza, sono collegate numerose norme come, ad esempio, quella che regola lo smart working.

Per quanto riguarda lo stato di emergenza, il Governo sta valutando di non procedere alla proroga della misura nel caso in cui continui a verificarsi un sostanziale calo di contagi e ricoveri Covid.

Entro il 31 marzo, inoltre, l’esecutivo dovrà anche decidere se abolire o conservare il Green Pass.

15 giugno 2022: fine dell’obbligo vaccinale per gli over 50

Infine, in data 15 giugno, terminerà l’obbligo vaccinale per gli over 50, secondo quanto già previsto dal decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio.