“Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento“ – è questo quanto si legge nella circolare del Ministero della Salute firmata dal direttore generale della Prevenzione Francesco Vaia. Gli esperti raccomandano comunque prudenza, soprattutto per coloro i quali hanno contratto il Covid e sono sintomatici.

Covid, cessa l’obbligo di isolamento per i positivi: “Si consiglia di stare a casa”

Il periodo di massima allerta della pandemia Covid sembra essere ormai lontanissimo e le restrizioni che ne conseguivano sono adesso solo un ricordo. Cessa anche l’obbligo di isolamento per le persone positive al tampone, come affermato in una circolare del Ministero della Salute. Si raccomanda, comunque, grande attenzione per i sintomatici: “Se positivi al Covid si consiglia di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone. Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi. Applicare una corretta igiene delle mani. Evitare ambienti affollati. Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA.”

Cosa succede ai contatti di casi positivi

Novità anche per i contatti di casi positivi: allo stesso modo anche loro non avranno applicata nessuna misura restrittiva. Nella circolare si specifica che: “Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.”