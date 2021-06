Il Comitato tecnico scientifico ha dato l'ok per lo stop delle mascherine all'aperto in zona bianca. La decisione è rimessa al Governo.

Stop mascherine all’aperto in zona bianca? Il CTS si è espresso positivamente al riguardo dando il via libera per un possibile abbandono già dal 28 giugno. Proposta anche l’ipotesi del 5 luglio con un’ulteriore settimana utile per la prosecuzione della campagna vaccinale.

La decisione è attualmente rimessa al Governo.