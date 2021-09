Roma, 19 set (Adnkronos) – "Secondo Landini il governo costringendo i non vaccinati ai tamponi, fa pagare per lavorare. Il vaccino è gratuito. L’azienda non chiude ed i lavoratori non rischiano. La tutela del posto di lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro sono conquiste sindacali, non sconfitte".

Lo scrive su Twitter Davide Faraone, presidente dei senatori di Iv.