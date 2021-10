Covid fuori controllo nel Regno Unito, Bassetti: “Che cosa ci aspetta”

Il Covid è completamente fuori controllo nel Regno Unito. Secondo Matteo Bassetti potrebbe essere lo scenario che vedremo anche in Italia.

Il Covid è completamente fuori controllo nel Regno Unito. Secondo Matteo Bassetti potrebbe essere lo scenario che vedremo anche in Italia.

L’Italia in questo momento è in un’ottima situazione epidemiologica, tra le migliori in Europa, con l’80% della popolazione vaccinata. Il Regno Unito, invece, sta attraversando un momento di grande difficoltà, nonostante il vaccino. Matteo Bassetti, su Adnkronos, ha fatto il punto della situazione, commentando il picco di contagi registrato nel Regno Unito. Gli inglesi hanno scelto una strada differente rispetto all’Italia, eliminando tutte le misure di restrizione da mesi.

Covid fuori controllo nel Regno Unito, Bassetti: “Hanno levato tutte le misure di restrizione da mesi”

“Gli inglesi hanno scelto una filosofia diversa dalla nostra hanno levato tutte le misure di restrizione da mesi. Da luglio non usano più la mascherina, prima di raggiungere la copertura vaccinale simile alla nostra. Noi invece, con piedi di piombo e piccoli passi, possiamo raggiungere a fine dicembre, tra vaccinati e immuni, il 90% della popolazione generale” ha dichiarato Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova.

Covid fuori controllo nel Regno Unito, Bassetti: “Dall’inizio del 2022 potremmo dire addio alle misure”

“Dall’inizio del 2022 potremmo anche noi dire addio ad altre misure come il Green Pass e la mascherina. Quindi sul picco di casi registrati nel Regno Unito dico: guardiamo in casa nostra, continuiamo con la strategia che abbiamo messo in campo fino ad oggi” ha spiegato Matteo Bassetti, che ha fatto anche una precisione sui numeri inglesi.

Ha dichiarato che c’è stata un’impennata di contagi, ma i ricoveri e i decessi non sono proporzionalmente così alti.