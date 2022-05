Covid, gli attualmente positivi tornano sotto il milione per la prima volta da marzo

Sono 27.162 i nuovi contagi Covid registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, con un tasso di positività che si attesta al 13,9%

In base ai dati dell’ultimo bollettino del Ministero della Salute, con i nuovi contagi rilevati oggi le persone attualmente positive al Covid nel nostro Paesee sono 998.118, per la prima volta da marzo sotto il milione.

Covid, i nuovi contagi di oggi

Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 15 maggio sono 27.162 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 194.577 tamponi effettuati (sabato l’incremento era stato di 36.042 con 263.747 test). Tasso di positività al 13,9% (in leggero aumento rispetto al 13,7% del giorno prima)

Per la prima volta da marzo sotto il milione

Con i nuovi contagi rilevati oggi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 998.118. Per la prima volta da marzo tornano dunque sotto il milione gli attualmente positivi per il Covid nel nostro Paese.

I dati sui ricoveri e i decessi

Per quanto riguarda gli altri dati del bollettino di oggi, Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 62 decessi (contro i 91 di ieri), in terapia intensiva sono ricoverati 347 pazienti (+7 rispetto a sabato) mentre quelli nei reparti ordinari sono 7.532 (ovvero 118 in meno rispetto a ieri). I guariti sono 30.344.