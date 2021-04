Covid, Greta Thunberg dona all’Oms 100mila euro per i vaccini Covax contro il Covid-19

L'attivista svedese dice che: "Dobbiamo correggere lo squilibrio nella lotta contro il coronavirus".

Arriva direttamente da Greta Thunberg, l‘attivista svedese, il grido di denuncia per l’ineguaglianza dei vaccini che il mondo sta vivendo in questo periodo di pandemia. La giovane 18enne ha, infatti, donato ben 100.000 euro, prendondoli dalla sua fondazione Fridays for Future, al Covax, un programma internazionale che ha come obiettivo l’accesso equo ai vaccini anti Covid-19.

L’obiettivo della donazione è quello di sostenere l’acquisto di vaccini, i quali saranno poi destinati alle popolazioni più in difficoltà e agli operatori sanitari che si trovano neI Paesi più poveri del mondo.

Greta Thunberg, donazione di 100mila euro all’Oms per i vaccini Covax ai Paesi più poveri

L’attivista ha detto la sua, sottolineando che:

“La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia che è la disuguaglianza dei vaccini. Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta contro il Covid-19. Proprio come con la crisi climatica, dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili. Covax offre il percorso migliore per garantire una vera equità del vaccino e una via d’uscita dalla pandemia”.

