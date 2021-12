Covid in Campania, De Luca annuncia: “Arriveranno ulteriori misure per il contenimento dei contagi”

In Campania ci sono situazioni che "rendono inevitabili ulteriori misure per il contenimento dei contagi", ha dichiarato il governatore De Luca.

La quarta ondata fa sentire i suoi effetti: nella giornata di giovedì 23 novembre, alla vigilia delle festività natalizie, l’andamento epidemiologico attesta un netto balzo in avanti, con il record di contagi da inizio pandemia (sono in 24 ore).

Il Governo è corso ai ripari, prevedendo nuove regole per il contenimento del Covid-19. Diverse Regioni hanno già superato la soglia d’allerta e sono in zona gialla. Sarà un altro Natale all’insegna di accortezza, prudenza e massima attenzione. Lo ha ribadito anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha annunciato nuove restrizioni.

Covid, in Campania nuove misure di contenimento

Per Natale e Capodanno, quando gli assembramenti potrebbero intensificarsi tra incontri con amici e cene in famiglia, De Luca ha imposto nuove strette in tutta la Campania.

Tuttavia, alla luce del netto aumento dei positivi al Covid, il governatore è pronto a introdurre ulteriori misure.

Le feste e gli assembramenti segnalati anche in piazza, con poco rispetto delle norme anti-Covid, hanno portato a un aumento dei contagi in Campania, dove crescono i positivi anche in età non scolastica. Il virus, tuttavia, circola anche tra i banchi di scuola: molti istituti, infatti, sono tornati alla Dad.

Per questo motivo, commentando alcuni episodi avvenuti negli scorsi giorni in alcune città campane, il governatore De Luca annuncia nuove misure di contenimento.

Covid in Campania, De Luca annuncia nuove misure di contenimento

Vincenzo De Luca ha descritto lo scenario pandemico in Campania, commentando alcune situazioni “che rendono inevitabili nei prossimi giorni ulteriori misure per il contenimento dei contagi”. Per il governatore feste e assembramenti sono state “un esempio di totale irresponsabilità“.

Quindi ha aggiunto: “Questo è quello che succede a causa della mancanza assoluta di senso civico e di rispetto per sé e per gli altri. Sono queste le situazioni diffuse sul territorio regionale che ci obbligano a emanare ordinanze restrittive. Sono queste le situazioni che rendono inevitabili ulteriori misure di contenimento”.

Covid, in Campania De Luca introdurrà nuove misure di contenimento: i numeri nella Regione

Il bollettino di giovedì 23 dicembre 2021 registra in Campania 3.599 i nuovi contagi su un totale di 58.660 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore le vittime sono 9.

Il tasso di positività nella Regione ha raggiunto il 6,13%.