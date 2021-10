Covid, in Russia nuovo record di contagi e morti: 999 vittime in 24 ore

Preoccupano i dati che arrivano dalla Russia sui nuovi positivi al Covid e le vittime del virus nelle ultime 24 ore.

Se in Italia ed in molti altri stati del mondo la pandemia si riesce a tenere sotto controllo e con numeri relativamente bassi, in Russia, paese dell’Eurasia, non è la stessa cosa. Si toccano numeri eccessivamente elevati tra nuovi positivi e morti.

Covid Russia: nuovo record di morti

Le ultime 24 ore, in Russia, sono state caratterizzate da un nuovo record estremamente negativo: si è raggiunto il numero di 999 morti confermati a causa del Covid-19. Che sommati ai morti del giorno precedente, 986, si contano 1.985 morti a causa del Covid-19 in 48H.

Covid Russia: nuovo record di positivi

Oltre ai morti, sono spaventosi anche i numeri dei nuovi positivi al coronavirus.

Si tratta di oltre 30mila nuovi casi, per la precisione 32.196, come fa sapere la vice premier russa Tatiana Golikova. L’ipotesi di un nuovo lockdown sembra concretizzarsi come l’unica soluzione a questa elevata ondata di contagi.

Covid Russia: bassa percentuale di immunizzati

Ciò che preoccupa in Russia, oltre al numero estremamente alto di nuovi positivi e di morti, è la bassa percentuale di immunizzati. Nonostante la Russia produca autonomamente il vaccino sputnik, solo il 29% dei cittadini è completamente immunizzato, si tratta di circa 40 milioni di russi su un totale di 146milioni circa di abitanti.