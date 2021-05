La missionaria originaria di Padula, suor Maria Alliegro, è morta all’età di 78 anni in India, dopo essere risultata positiva al Covid.

In India, la drammatica situazione pandemica causata dal coronavirus continua a peggiorare e a mietere un numero sempre più alto di contagi e di vittime tra la popolazione del Paese. In questo contesto, infatti, è recentemente deceduta suor Maria Alliegro, una missionaria originaria di Padula.

Covid, India: morta suor Maria Alliegro, missionaria di Padula

La missionaria suor Maria Alliegro, originaria di Padula, comune situato in provincia di Salerno, si è spenta all’età di 78 anni, dopo aver contratto il SARS-CoV-2 mentre svolgeva la sua opera di volontariato in India.

La donna si trovava in India da svariati anni, per prestare soccorso alle persone più fragili e svantaggiare e offrire il proprio aiuto a chiunque ne avesse bisogno.

Il suo impegno, inoltre, si era manifestato in modo sempre più vigoroso e instancabile nel corso dei mesi vissuti nel dramma della pandemia Covid che, infine, ha decretato la sua stessa morte.

Covid, morta suor Maria Alliegro: la messa di suffragio in suo onore

La notizia relativa all’improvvisa scomparsa di suor Maria Alliegro ha sconvolto il comune di Padula e la comunità di Teggiano, presso la quale la religiosa era particolarmente nota.

Nella giornata di sabato 1° maggio, per manifestare il proprio cordoglio e rendere omaggio alla donna, presso la chiesa dell’Annunziata di Padula è stata organizzata una messa di suffragio destinata a onorare la memoria di una suora che, per anni, ha svolto il suo compito da missionaria spostandosi in varie parti del mondo e spaziando dal Sud America al sub-continente indiano.

Tuttavia, l’attuale delicatezza del contesto indiano, fortemente gravato dalla pandemia con ormai circa venti milioni di contagi totali e quasi tre milioni e mezzo di positivi attualmente attivi, è risultata infine fatale per suor Maria Alliegro, costretta ad arrendersi al virus e a unirsi al numero di morti che sta irrimediabilmente spingendo la Nazione verso il collasso.

Covid, morta suor Maria Alliegro: il ricordo di don Giuseppe Radesca

Suor Maria Alliegro è stata ricordata dal parroco e Vicario Generale della Diocesi di Teggiano-Policastro, don Giuseppe Radesca, con le seguenti parole: “Anima pura, bella, affettuosa, inimitabile. Non ha mai lasciato la sua missione in India, non ha mai dimenticato la Sua Comunità. La sua altissima testimonianza di santità e di servizio nella consacrazione religiosa rimarrà ad imperitura memoria. Un servizio che ha avuto il coronamento del dono della vita, in questa tremenda pandemia, accanto a chi soffre. Non si era mai risparmiata prima nelle missioni in America e nel mondo, non si è risparmiata in questa tragedia mondiale. Oggi entra alle nozze eterne come vergine saggia e prudente e riceve dal Padre la palma di gloria ai suoi figli, martiri della carità”.