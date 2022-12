Covid, l'analisi dello pneumologo Biasi: "In questi giorni ci sono casi un po' più gravi"

Covid, l'analisi dello pneumologo Biasi: "In questi giorni ci sono casi un po...

Nell'ultima settimana il Covid si sta rivelando essere più intenso in termini di gravità. Lo ha affermato lo pneumologo Biasi.

Con l’avanzare dell’autunno e il lento arrivare dell’inverno ritorna la criticità dell’aumento dei casi di influenza e di Covid.

Il pneumologo e direttore del Dipartimento Area medica del Policlinico di Milano, Francesco Biasi, interpellato da Adnkronos Salute, ha analizzato come sta cambiando la diffusione del virus di Covid-19. A tale proposito ha affermato che “Nell’ultima settimana fra gli adulti si osserva che anche il Covid sembra essere un po’ più intenso, non tanto in termini di numeri quanto di gravità, nel senso che sembra esserci qualche paziente in più da ventilare”.

Covid, l’analisi dello pneumologo Biasi: “Più pazienti hanno bisogno di Cpap”

Biasi, nel corso della sua lunga riflessione, ha spiegato che “cominciano ad esserci più pazienti che hanno bisogno di Cpap”. Ha poi osservato: “Questo appare il trend. Diciamo che nel nostro Pronto soccorso arrivano tra i 3 e i 6 pazienti da ricoverare al giorno, però apparentemente adesso c’è un po’ di aumento di gravità”.

Nella fattispecie del Policlinico, riguardo alle persone in cura nelle strutture ospedaliere ci sono “7 persone in Cpap e una o 2 in terapia intensiva, su 32 letti.

Questo nella parte non materno-infantile. Non sono numeri alti, ma la settimana scorsa in Cpap c’erano 1-2 pazienti”.

“Vediamo cosa succede nei prossimi 2 o 3 giorni”

Non ultimo l’esperto ha spiegato che non si esclude che nei prossimi giorni verranno messi a disposizione altri letti: “Non stiamo aprendo altri letti. Poi è possibile che in settimana si debba fare, perché se cominciassero ad arrivare troppi pazienti che richiedono Cpap, bisognerebbe aprire un reparto adatto alla semintensiva”.