L'assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti ha annunciato che dal 28 febbraio la Regione potrebbe entrare in zona bianca.

Ci sono buone notizie in arrivo per la Lombardia. La Regione infatti, potrebbe essere finalmente pronta a cambiare colore e passare dalla zona gialla alla zona bianca dal prossimo 28 febbraio. L’ufficializzazione – ha spiegato l’assessore alla sanità e vicepresidente lombardo Letizia Moratti con un Tweet – avverrà venerdì 25 febbraio.

Covid, la Lombardia si avvia in zona bianca dal 28 febbraio: i dettagli

Letizia Moratti ha osservato sui social che, questo atteso cambio di colore va a premiare lo sforzo e l’impegno profuso da parte dei cittadini, oltre che di tutto il personale sanitario: “La decisione sarà ufficializzata dalla cabina di monitoraggio del Cts il prossimo 25 febbraio. Finalmente il giusto premio per l’impegno di tutto il personale sanitario e soprattutto per il grande senso civico dimostrato dai cittadini lombardi”.

Letizia Moratti: “La Lombardia è da zona bianca”

In un secondo post pubblicato sempre su Twitter, la vicepresidente della Lombardia ha fornito una serie di dati che vanno a collocare la Regione nell’area più bassa di rischio: “La Lombardia è da zona bianca. Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un RT regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente la Lombardia in zona bianca”.