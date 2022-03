Covid, la pandemia non è ancora finita: dove aumentano i contagi

Il Covid non frena la sua corsa. Nel centro-sud aumentano i nuovi positivi.

La curva dei contagi è in leggero rialzo, non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. Il Covid-19 circola ancora indisturbato nella nostra Nazione e in alcune regioni i casi stanno nuovamente aumentando.

Covid, lieve aumento dei casi in Umbria

Il caso è quello delle regioni del centro-sud. Stando ai dati, come riporta TGCOM24, l’Umbria è tra le regioni che sta avendo il maggiore aumento di casi di Covid-19. Ciò nonostante non c’è da preoccuparsi perchè l’andamento generale è positivo. A differenza del centro-sud, a tenere le percentuali basse stavolta è il nord. Grazie ad alcuni casi come quello della Lombardia, dove i casi di nuovi positivi si sono dimezzati in quasi meno di un mese, l’andamento nazionale è dei migliori in Europa.

Fine dello stato d’emergenza, Green pass e mascherine

La pandemia dunque non è ancora finita, ma ciò non rallenterà il processo che prevede un parziale ritorno alla normalità. Mario Draghi aveva già annunciato che lo stato d’emergenza non sarebbe stato prorogato oltre il 31 marzo 2022. Si stanno studiando altre misure di allentamento delle restrizioni, tra queste: la fine dell’obbligo di Green pass e lo stop all’uso delle mascherine.

Al momento però non vi è ancora nulla di certo.