Covid, La Vecchia: “Entro fine mese conteremo 100 mila casi al giorno”

Secondo La Vecchia, i casi torneranno ad aumentare fino a raggiungere quota 100 mila al giorno: atteso anche un incremento dei ricoveri.

L’epidemiologo e professore dell’Università Statale di Milano Carlo La Vecchia ha affermato che a fine mese si tornerà a contare 100 mila casi al giorno: nell’ultima settimana i contagi sono aumentati del 40% e secondo lui il trend è destinato ad aumentare.

La Vecchia: “100 mila casi al giorno”

Intervistato da Fanpage.it, l’esperto ha evidenziato che, oltre ad esserci un aumento delle infezioni, sta anche diminuendo la discesa del ricoveri. Questo vuol dire che tra un paio di settimane avremo anche in questo caso un incremento. “Torneremo a cifre non molto diverse rispetto a quelle di gennaio, in Lombardia sono ora poco più di 5 mila i nuovi positivi giornalieri ma arriveremo presto a 15mila“, ha sottolineato.

Per quanto riguarda le ragioni dell’aumento, La Vecchia ha citato due fattori principali: il diffondersi della sottovariante BA2, che è più contagiosa di Omicron, e il rallentamento delle misure di contenimento. Non tanto dal punto di vista normativo quanto più per il fatto che ogni cittadino ha abbassato un po’ la guardia rispetto ai mesi precedenti.

La Vecchia sull’allentamento delle restrizioni

Quanto infine all’allentamento delle singole misure, come l’eliminazione del green pass e delle mascherine, ha affermato che “è possibile che venga calibrato in base ai contagi di fine marzo“.

Tra una decina di giorni si deciderà dunque se sia opportuno farlo sulla base del numero dei nuovi casi.