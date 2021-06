Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Sono totalmente a favore della riapertura delle discoteche entro il 10 luglio. E' chiaro che devono essere previste tutte le sicurezze possibili per il personale e per i frequentatori. Va ribadita l'importanza del settore per l'economia nazionale ed in modo particolare per quella del turismo".

Lo afferma il senatore Pd, Andrea Marcucci.