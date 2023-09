I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno condotto uno studio su vaccini Rna in spray

Covid, alcuni ricercatori del MIT, utilizzando dei topi come cavie, sono riusciti a realizzare una diversa progettazione del vaccino Rna che, come riporta il sito tg24.sky.it, sembra avere una migliore risposta immunitaria nonostante dosi inferiori.

Covid: lo studio sull’efficacia del vaccino Rna spray

Se ulteriormente ottimizzato per l’impiego su soggetti umani, questo tipo di vaccino basato sull’RNA potrebbe avere il potenziale per ridurre i costi, richiedere dosaggi minori e favorire un’immunità a lungo termine.

In aggiunta, gli esperimenti hanno dimostrato che l’utilizzo del vaccino per vie intranasali ha generato una risposta immunitaria più potente rispetto all’iniezione tradizionale intramuscolare.

Covid, vaccino Rna spray: somministrazione intranasale

Per quanto riguarda il metodo di somministrazione, Daniel Anderson, professore del Dipartimento di Ingegneria Chimica al MIT e autore principale dello studio spiega che “con la vaccinazione intranasale si potrebbe uccidere il Covid sulla membrana mucosa, e cioè ancora prima che abbia il tempo necessario per entrare nel corpo”. Inoltre, “i vaccini intranasali potrebbero essere più pratici da somministrare, raggiungendo in un lasso di tempo minore un numero maggiore di persone, giacché, come è facile intuire, non richiedono alcun tipo di iniezione.”