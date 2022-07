Covid, nuova variante Omicron: a rischio 30 milioni di italiani no vax o senza richiamo

La variante Omicron torna a spaventare l'Italia, nei prossimi giorni saranno a rischio circa 30 milioni di persone senza vaccino

I contagi da Coronavirus stanno risalendo nel nostro Paese, a causa della variante Omicron. Gli esperti mettono in guardia soprattutto le persone No Vax e coloro che non hanno fatto l’ultimo richiamo del vaccino.

Covid, la variante Omicron fa risalire i contagi: quando ci sarà il picco

Il picco dei contagi, secondo quanto emerso dagli studi, si avrà tra il 10 e il 15 luglio, con 30 milioni di italiani No Vax o che non hanno fatto l’ultimo richiamo, che sono fortemente a rischio. Nel frattempo torna ad aumentare anche la pressione sugli ospedali, con Roberto Speranza che ha annunciato un ampliamento delle persone che potranno ricevere la dose booster in autunno.

Il commento di Giovanni Migliore

La Fiaso, con Giovanni Migliore come esponente, ha spiegato: “In vista dell’autunno abbiamo bisogno di una popolazione protetta, anche se solo per 2 o 3 mesi, in attesa dell’arrivo di vaccini più specifici contro Omicron. Per questo, chi non lo ha fatto dovrebbe completare il ciclo vaccinale con la terza dose dei vaccini oggi disponibili, che comunque evitano molti ricoveri e rianimazione. Ma auspichiamo si preveda la possibilità di somministrare la quarta dose o secondo richiamo, anche a tutti gli over 60 italiani.”